国立社会保障・人口問題研究所による『日本の世帯数の将来推計（全国推計）2020（令和2）〜2050（令和12）年』によれば、2050年には全世帯の約4割が「単身世帯」になると予測されています。かつて「1人の老後」は孤独やリスクの象徴でしたが、経済的基盤を持つ現代のシニアにとって、それは「24時間365日の自由」を意味します。夫婦としての経済的・教育的任務をすべて終えたとき、あえて法的関係を解消し、それぞれの人生を生き直