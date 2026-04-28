フェリーのコストパフォーマンスの優位性がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】優美な内装は、まるでホテルのよう！きっかけになったのは、「しかし改めて見ると、フェリーって凄いな… 新幹線と同等かそれより安くて、ホテル並みの設備。ちゃんとしたベッドで体を休め、寝てる間に移動。大浴場や売店もあり、オーシャンビューのビュッフェは贅沢極まりない。夜行バスとか『寝てる間に移動出来る』とよく言われるが、それの最