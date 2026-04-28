中国の香港特別行政区政府衛生署によれば、香港では4月30日から、公の場で電子たばこを所持することが禁止されます。身の回り品として携帯していただけでも不法行為とみなされ、発見された場合には3000香港ドル（約6万1000円）から5万香港ドル（約100万円）の罰金が科されるほか、半年間の禁錮が適用されます。衛生署は同時に、この新規則には移行期間を設けず、しかも初めての違反でも処罰を減免しないと明言しました。香港では4