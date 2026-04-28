「50をとうに過ぎたおっさんがこんな事を言うの憚られるのだけど、明日会社行きたくない…」【話題になった投稿】実際の投稿そんな率直すぎる一言が、SNSで大きな共感を集めている。投稿したのは、支社でNo.2の管理職という立場にある「No.2431」さん。裁量あるポジションにありながらもこぼれた“本音”に、「年齢関係ない」「むしろ普通」といった声が相次いだ。投稿の背景や現在の心境について、話を聞いた。日曜の夜に訪れる「