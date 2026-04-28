2026年4月28日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国国家発展改革委員会が米IT大手Meta（メタ）による中国発の人工知能（AI）スタートアップ「Manus（マヌス）」の買収を正式に禁止したと報じた。記事は、メタが昨年12月、AIエージェント分野での競争力強化を狙い、20億ドル（約3190億円）超でManusを買収すると発表していたと紹介。これに対して同委員会がこのほど声明で「外資によるManusプロジェクトの買収を