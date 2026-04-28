ガラスの器に入ったミルクセーキや、香ばしく焼き上げたトースト――。昭和の喫茶店で親しまれた定番メニューが、大手カフェチェーンの店舗で提供される。カフェチェーンの上島珈琲店は、昭和の日の4月29日から、喫茶文化をテーマにした期間限定メニューの販売を始める。今回登場するのは、「ミルクセーキ」と「シナモントースト」。いずれも、昭和の喫茶店で息づいてきた「丁寧さ」や「こだわり」、「おもてなし」といった