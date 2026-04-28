なでしこジャパンMFが、新天地でいきなり強烈なインパクトを残した。アメリカのユタ・ロイヤルズは現地４月26日、ナショナル・ウィメンズ・サッカーリーグ（NWSL）第６節でシアトル・レインと対戦し、３−０で快勝。この一戦で大きな注目を集めたのが、今季からチームに加わった三浦成美だ。ワシントン・スピリットから完全移籍し、この試合がデビュー戦となった三浦は、開始早々にその存在感を示す。先制して迎えた７分、左