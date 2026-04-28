女性の車に紛失防止タグを無断で取り付け位置情報を取得したとして、新潟市に住む65歳の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、新潟市秋葉区福島に住む団体職員の男(65)です。警察によりますと、男は2026年3月中旬ごろ、女性が使用する車に承諾を得ずに紛失防止タグを取り付け、位置情報を取得するなどのストーカー行為をした疑いが持たれています。警察は、女性からの