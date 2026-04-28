りくりゅうペアが自分たちが目指すコーチ像を語りました。ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢初の金メダルと輝かしい成績を残し、それぞれのSNSで現役引退を発表した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペア。28日にそろって引退会見に出席しました。現役引退後はプロとしてペア活動を持続、そして「スケート教室なのか小さいショーなのかやっていきたい」と2人でコーチの道も目指すと言います。目指すべきコーチ像に三浦