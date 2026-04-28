２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートペアで、日本史上初の金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が２８日、都内で引退会見を行った。三浦は「木原さんと組んだ７年間は、アスリートとしてだけじゃなく、人として成長することができた。７年間はかけがえのない時間」と実感を込め、木原は「最高のパートナー」と涙を流して感謝した。２人の間に引退の２文字が浮かんできたのは約１年前にあ