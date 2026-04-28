お笑いコンビ「ウエストランド」井口浩之が２７日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演し、多様性に対する危機感を語った。先日、高校３年生を送る会にゲスト出演したという井口は「今の子はイジりとかもないし、学校でも禁止になっている。相方（河本太）のことを腐しても『それも別にいいじゃないですか』みたいな感じ。多様性すぎて全然ウケない」と振り返った。お笑いコンビ「モグライダー」（