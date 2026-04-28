気象のまめ知識について気象予報士が解説します。今回は、アメダスの雨の測り方についてです。小野 和久 気象予報士：さて、スタジオにあるものを準備しておいたのですが… 高槌 七海 キャスター：ありますよ。小野さん、何ですかコレ？小野：雨量を測るアメダスの中身です。気象台からお借りしました。高槌：私、初めて見ました。どうやって雨量を測るんですか。小野：高槌さん、上から雨を降らせてもらえますか。