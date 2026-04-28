【ポケポケ：新拡張パック「波動ビート」】 4月28日 実装 ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」において、新拡張パック「波動ビート」を4月28日に実装した。 「波動ビート」は、メガルカリオやメガジュカインなどバトルをテーマに描かれたカードが多数登場する拡張パック。他にも、