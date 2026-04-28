ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本史上初めて金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が２８日、都内で引退会見に臨んだ。今後はプロスケーターとして、そして将来的には指導者への道に進む「りくりゅう」。所属先「木下グループ」の木下直哉代表は「将来的には、いつかアカデミーを作りたいと思っています」と“りくりゅうアカデミー”の構想を明かした。２０１９年に