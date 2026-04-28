ＳｎｏｗＭａｎの目黒蓮が主演映画「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」（２９日公開、福田雄一監督）の公開に合わせ、カナダから約３か月ぶりに一時帰国。そのビジュアルにネットは騒然となっている。目黒は、ディズニープラスの配信ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ将軍」シーズン２の撮影のため、今年１月からカナダへ。このほど約３か月ぶりに帰国し、２７日に都内で行われた「ＳＡＫＡＭＯＴＯＤＡＹＳ」の公開直前イベントに登壇し