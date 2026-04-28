折田汽船によりますと、鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は、機材トラブルのためきょう28日は終日欠航となりました。 あす29日の出航についてはトラブルの原因が確認でき次第、判断するということです。 ・ ・ ・