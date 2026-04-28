平日の夜でも気軽に魚を食べたい！そんなときは、鮭×フライパン蒸しがおすすめ。キャベツの甘みとポン酢のさっぱり味が、鮭の風味を引き立て、春らしくかろやかなひと皿に仕上がります。フライパンひとつで作れるから、洗い物が少なくて済むのも嬉しいポイント！『鮭とキャベツのフライパン蒸し』のレシピ材料（2人分）鮭（生鮭またはサーモン）の切り身……2切れキャベツ……1/6個（約200g）にんにくのみじん切り……2かけ分塩…