【モデルプレス＝2026/04/28】ファミリーマートは、税抜298円（税込321円）の低価格を実現した「明太子パスタ」と「醤油とだしのペペロンチーノ」を、2026年4月28日（火）から沖縄県を除く全国のファミリーマート約16,100店にて発売する。【写真】先行販売で好評となった「お手軽パスタ」シリーズ◆ファミマ、「お手軽パスタ」シリーズ全国展開昨今の物価高騰に伴う食費節約ニーズや多様な食スタイルに応えるべく、従来のファミリ