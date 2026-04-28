【モデルプレス＝2026/04/28】集英社が発刊する「週刊少年ジャンプ」にて連載中で、コミックス累計発行部数400万部突破（※5月1日時点）の外薗健作『カグラバチ』のTVアニメを2027年4月に放送開始する。【写真】顎骨折で入院の人気声優、退院報告時の痛々しい姿◆人気コミック『カグラバチ』TVアニメ化制作は、サイバーエージェントグループのアニメーションスタジオ・Cypic（『ウマ娘 シンデレラグレイ』『光が死んだ夏』）が手が