今日28日(火)は北日本で雲が多く、午後は東北北部を中心に本降りの雨となるでしょう。山林火災が続いている岩手・大槌町も28日(火)午後〜明日29日(水)午前にかけてトータル10ミリ〜20ミリの雨が予想されています。消火活動と合わせて延焼の抑制が期待されます。東北に低気圧が接近今日28日(火)は、日本海にある低気圧が夜にかけて東北付近に進む見込みです。北日本は雲が多く、日本海側を中心に所々で雨が降っています。午後は東北