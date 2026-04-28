牛乳嫌いの子どもに栄養たっぷりの牛乳を飲ませる方法 栄養バランス◎の牛乳でみるみる元気に 飲ませるコア満点・カルシウム豊富な牛乳 牛乳にはカルシウムをはじめ、たんぱく質、ビタミンA、ビタミンB2などが豊富に含まれています。さらに、たんぱく質を構成する必須アミノ酸が全部含まれている。とても栄養バランスのいい食品なのです。 日本人のカルシウム不足が叫ばれていますが、小学校に通う年齢の子どもにとっては