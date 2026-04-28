日本のお金が「円」と呼ばれる理由と「円」の歴史とは なぜ日本のお金は「円」と呼ばれるのか？ なぜ、日本の貨幣単位は「円」なのでしょうか。１８７１年（明治４年）５月に明治政府は「新貨条例」を制定し、江戸時代の通貨単位「両」から「円」に改めたものの、「円」という呼び名の経緯ははっきりしていません。貨幣の形を円形にしたから「円」とか、香港で流通していた通貨の呼び名を模したとか、メキシコから流入した円形