タクシーを使うよりお得な方法がたくさん！終電で寝過ごした時のおすすめの過ごし方 状況に応じた選択を 降りるべき駅をうっかり寝過ごしてしまった・・・・・・そんな経験をした人は少なくないかもしれません。もしもそれが終電の場合だったら、うっかりではすみません。終電で寝過ごしたら、まずは家までの距離を考えましょう。交通費節約のために度々長距離を歩いてきた私の感覚では、自宅までの距離が５km以内にある