岡山市提供落石があった現場 2025年3月に大規模な山火事が発生した岡山市南区阿津の県道で27日、落石が発生し、周辺が通行止めとなっています。 岡山市によりますと27日午前7時ごろ、岡山市南区阿津の県道長谷小串線で落石が発生しているのを通行人が見つけました。 幅3m、高さ5mほどののり面の岩盤が崩れたため、岡山市は周辺の県道1.25kmを27日午前9時半ごろから全面通行止めにしています。規制解除の目途は立ってい