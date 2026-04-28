この先2週間の天気は、前半は低気圧や前線の影響を受けやすく、ゴールデンウィーク期間中はすっきりしない天気の日が多くなりそうです。5月1日(金)は広い範囲で雨や風が強まり、荒れた天気となるおそれがあります。5月6日(水)頃からは高気圧に覆われて晴れる日が増え、関東から西では最高気温が25℃以上の夏日が続出し、初夏の陽気となるでしょう。1週目はぐずつく日が多い1日は荒れた天気に明日29日(水)からのゴールデンウィー