アジア株まちまち米イラン膠着状態、出口見えず韓国株は連日最高値 東京時間11:08現在 香港ハンセン指数 25868.56（-57.09-0.22%） 中国上海総合指数 4082.70（-3.65-0.09%） 台湾加権指数 39977.08（+360.45+0.91%） 韓国総合株価指数 6658.12（+43.09+0.65%） 豪ＡＳＸ２００指数 8726.70（-39.66-0.45%） アジア株はまちまち。 米イラン協議に進展は見られない、戦争終結へ