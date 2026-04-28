歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の3代目 中村勘太郎（15）、次男の2代目 中村長三郎（12）の“初挑戦”に立ち会ったことを明かし、親子3ショットを披露した。【写真】「大きくなったね！」長男・勘太郎＆次男・長三郎との3ショット披露の前田愛※4枚目この春、勘太郎は高校、長三郎は中学に進学。プライベートで新生活がスタートするなか