ものまねタレントのりんごちゃんが28日までに、自身のインスタグラムを更新。ダークカラーのロングヘア姿の印象をガラリと変化させた、ボブヘア姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「えぇ…りんごちゃんなの？」「倖田來未さんっぽい」印象ガラリと変化したりんごちゃんりんごちゃんは「またハイトーンカラーにしようか迷い中。。。※写真はウィッグです」とつづり、ハイトーンカラーのボブヘアウィッグを着けて、唇には