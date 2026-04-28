旅番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に、小粋なトークと愛されキャラでみんなを笑顔にする“あの俳優”が登場！約20年前に妻と旅した竹富島を、ロケで再訪した。実は最近、妻と大学生になった息子があの俳優を置いて、それぞれ竹富島を訪れたそうで……。 【TVer】20年前から変わらない!?“ロケの達人俳優”の懐かしい写真を竹富島の食事処で発見！ ロケの達人とは、俳優・八嶋智人のこと。『旅サラダ』