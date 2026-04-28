ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（りく）さん（２４）、木原龍一さん（３３）が２８日、東京都内で現役引退の記者会見を開き、三浦さんは「人間としても成長できた。７年間はかけがえのない時間だった」と語り、木原さんは「最高のパートナーに出会えて心から感謝している」と話した。２０１９年にペアを組み、「りくりゅう」の愛称で親しまれ、２３、２５年の世界選手権で世界