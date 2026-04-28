宗教団体「エホバの証人」信者の女性が、輸血なしでの白内障手術を断られて精神的苦痛を受けたとして、滋賀医科大（大津市）に330万円の損害賠償を求め提訴していたことが分かった。28日、大津地裁（田中俊行裁判長）で第1回口頭弁論が開かれ、大学は請求棄却を求めた。訴状によると、女性はかかりつけの眼科で白内障手術が必要と診断され、2024年1月に紹介先の同医大病院を受診。輸血を受け入れないとの書面を示すと、医師か