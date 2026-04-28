【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月26日／デイ4）【映像】赤なのに…痛恨フライングの決定的瞬間26日までスペインのカナリア諸島を舞台に開催されたWRC（世界ラリー選手権）第5戦、最終ステージで、上位進出を狙う実力派ドライバーがまさかのフライングスタートを喫した。10秒タイム加算という手痛いペナルティを受ける一幕にドライバーは首を振り憮然とするしかなかった。17ステージを終えて、