◇ナ・リーグカブス―パドレス（2026年4月27日サンディエゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が27日（日本時間28日）のパドレス戦に「5番・右翼」で先発出場。2回に2試合ぶりとなる5号本塁打を放った。いきなり3点を追う展開となった2回の先頭で迎えた第1打席。カウント2ボール2ストライクからの6球目、高めに浮いたスライダーをとらえた打球は大きな放物線を描いて左中間のフェンスを越えた。先制を許しただけに劣勢ム