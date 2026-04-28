アメリカのルビオ国務長官は、イランの政治体制について、「穏健派と強硬派の区分はなく、全体が強硬派だ」と述べ、和平協議の難しさを指摘しました。ルビオ国務長官は27日、FOXニュースで公開されたインタビューで、「穏健派と強硬派という区分が語られることがあるが、イランでは全員が強硬派だ。国家や経済を運営する必要性を理解している強硬派と、神学的動機に完全に突き動かされている強硬派がいる」「イラン革命防衛隊だけ