さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。4月27日（月）に放送された同番組では、VTRゲストとしてレインボーのジャンボたかお＆池田直人が登場。ジャンボが“ドロドロとした本音”を明かし、MC2人を驚かせた。【映像】ジャンボたかお、ブレイク前のつらい心情を振り返る今回は「YouTubeに救われた芸人の本音」