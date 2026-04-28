通話アプリのLINEで見つけた投資に関する広告をきっかけに、大館市に住む60代の女性が現金1,000万円あまりをだまし取られる詐欺被害に遭いました。大館警察署の調べによりますと、大館市に住む60代の女性は去年12月、通話アプリのLINEで投資に関する広告を見つけ、“投資グループ”に参加しました。そこでは投資の”先生”や”アシスタント”を名乗る人物がやり取りをしていて、女性は指示通りに投資すれば利益が得られると