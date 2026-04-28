27日夜、クマの目撃情報を受け出動したパトカーがクマと接触する事故がありました。パトカーには警察官3人が乗っていましたが、けがをした人はいませんでした。川島有紗記者「クマは突然姿を現し、パトカーの左の前の部分とぶつかったという事です」クマとパトカーが接触する事故があったのは、潟上市天王の県道です。五城目警察署の調べによりますと27日午後7時10分ごろ、JR出戸浜駅方向から出戸浜海水浴