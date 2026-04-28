ミクニは大幅安。２７日取引終了後、５月１１日に予定していた通期決算発表を延期すると発表した。海外子会社で従業員による不正行為が判明したため。当該従業員は架空取引の計上で出金を偽装するとともに、支払書類の不適切な取り扱いによって資金を不正に取得し、あわせて決算監査関連証憑を偽造していたことなどが確認されているという。不正行為が行われていた期間や被害額の詳細などについては現在調査を継続している。