日鉄ソリューションズが底堅く推移している。同社は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比９．４％増の４１７０億円、最終利益は同２．５％増の３１６億円を計画。連続最高益更新を見込む。また、前期業績は計画に対して上振れして着地したほか、前期の期末配当予想を従来の見通しから５円増額して４５円（年間８５円）としたうえで、今期の年