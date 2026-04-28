高橋一生が主演を務める“転生ヒューマンドラマ”『リボーン ～最後のヒーロー～』（テレビ朝日系）。高橋演じる主人公・根尾光誠が“転生”した野本英人の婚約者であり、物語の鍵を握るヒロイン・池谷更紗を中村アンが演じている。『こんばんは、朝山家です。』（ABCテレビ・テレビ朝日系）での“キレる妻”役も記憶に新しい中村が、今作では一転、“一途に思い続ける幼なじみ”というナチ