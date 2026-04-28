白いかすみがかったように視界がぼやけたり、明るい場所でまぶしく感じることはありませんか？糖尿病がある方でそんな症状が出てきたら、それは糖尿病性白内障の兆候かもしれません。糖尿病性白内障は、血糖コントロールが不十分な状態が続くと通常より若い世代でも発症しうる白内障です。初期は自覚症状が少ないため「年のせいかな」と見過ごされがちですが、放置すると急速に視力低下が進み、生活に支障をきたす可能性があ