開催：2026.4.28 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 11 - 4 [マリナーズ] MLBの試合が28日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとマリナーズが対戦した。 ツインズの先発投手はコナー・プリ－リップ、対するマリナーズの先発投手はルイス・カスティジョで試合は開始した。 2回裏、7番 ルーク・キーシャル 3球目を打ってライトへのタ