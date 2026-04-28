デンソー [東証Ｐ] が4月28日午前(11:10)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比5.9％増の4437億円に伸びたが、27年3月期は前期比13.9％減の3820億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を64円→67円(前の期は64円)に増額し、今期も前期比7円増の74円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比60.0％増の1700億円に拡大し、