ＳＢＩリーシングサービス [東証Ｇ] が4月28日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比42.7％増の86.8億円に拡大し、27年3月期も前期比2.5％増の89億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は115円とする方針で、株式分割を考慮した実質配当は前期配当と変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経