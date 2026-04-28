28日前引けの日経平均株価は3日ぶり反落。前日比299.15円（-0.49％）安の6万238.21円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1198、値下がりは324、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は341.12円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が279.98円、東エレク が116.66円、日東電 が40.73円、ファナック が35.53円と並んだ。 プラス寄