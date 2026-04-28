28日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比33.8％減の2153億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同36.1％減の1711億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 、ＭＡＸＩＳ海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 、ｉＦｒｅｅＥＴＦＳ＆Ｐ５００（ヘッジあり） 、Ｗｉｓｄｏ