国際卓球連盟（ITTF）は27日、2026年第18週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計17人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が5位をキープし、日本女子では唯一のトップ10入り。早田ひな（日本生命）は1つ順位を下げて11位、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）はそれぞれ12位、13位で変動はなかった。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰、3位の陳幸同（いずれ