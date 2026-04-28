28日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数321、値下がり銘柄数216と、値上がりが優勢だった。 個別ではフライヤーがストップ高。ロゴスホールディングス、ディジタルメディアプロフェッショナル、デジタルプラス、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス、パワーエックスなど8銘柄は年初来高値を更新。アクアライン、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、グリーンモンスター