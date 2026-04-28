今週は古馬の長距離最強馬決定戦、第173回（GI、芝3200m）が京都競馬場で行われる。今年は、大阪杯でGI3勝目を飾ったクロワデュノールに、レース連覇を狙うヘデントール、前哨戦の阪神大賞典を制したアドマイヤテラの3強ムード。対するは、ダイヤモンドSを制したスティンガーグラスや、阪神大賞典2着アクアヴァーナル、海外帰りのシンエンペラー、大阪杯4着タガノデュードなどが