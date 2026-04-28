ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が２８日、都内で引退会見を行った。三浦は白いジャケット、木原はグレースーツで登場し、冒頭で花束を受けとった。着席すると木原がいきなり涙し、三浦が最初にマイクを握ると「泣かないで」となぐさめた。木原は涙の理由について「泣くことはないかなと思ったんですけど。裏でいろんな方に見送っ